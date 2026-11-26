Фото: ДСНС України у Києві

У Києві по вулиці Драгоманова вибухнув на верхньому поверсі багатоповерхівки вибухнув газовий балон, внаслідок чого обвалилася стіна будинку, передає УНН.

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Місцеві Telegram-канали вдень, 26 листопада, повідомляли, що у Києві обвалилася стіна однієї із багатоповерхівок по вул. Драгоманова. Повідомляється, що перед обвалом пролунав вибух.

Речник ДСНС Києва Павло Петров у коментарі УНН повідомив, що стався побутовий випадок - вибухнув газовий балон. Він додав, що без подальшого загоряння.

Згодом у ДСНС повідомили, що на жаль, постраждала одна людина.

26 листопада о 15:13 надійшло повідомлення про вибух на вулиці Драгоманова. Причини події встановлюватимуть правоохоронці. Шановні громадяни: рятувальники вкотре наголошують: не використовуйте туристичні чи інші газові балони та пальники в квартирах. Дотримуйтесь інструкцій з їх використання та правил пожежної безпеки. Бережіть себе та своїх рідних - додали у ДСНС.

Нагадаємо

Увечері 25 листопада російські війська атакували Київ балістичними ракетами, унаслідок чого зафіксували кілька влучань у Деснянському районі столиці, попередньо, є постраждалі.