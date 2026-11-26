Фото: ГСЧС Украины в Киеве

В Киеве на улице Драгоманова на верхнем этаже многоэтажки взорвался газовый баллон, в результате чего обрушилась стена здания, передает УНН.

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Местные Telegram-каналы днем, 26 ноября, сообщали, что в Киеве обрушилась стена одного из многоэтажных домов на ул. Драгоманова. Сообщается, что перед обрушением раздался взрыв.

Пресс-секретарь ГСЧС Киева Павел Петров в комментарии УНН сообщил, что произошел бытовой инцидент — взорвался газовый баллон. Он добавил, что дальнейшего возгорания не было.

Позже в ГСЧС сообщили, что, к сожалению, пострадал один человек.

26 ноября в 15:13 поступило сообщение о взрыве на улице Драгоманова. Причины происшествия будут устанавливать правоохранители. Уважаемые граждане: спасатели в очередной раз напоминают: не используйте туристические или другие газовые баллоны и горелки в квартирах. Соблюдайте инструкции по их использованию и правила пожарной безопасности. Берегите себя и своих близких — добавили в ГСЧС.

Напомним

Вечером 25 ноября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате чего было зафиксировано несколько попаданий в Деснянском районе столицы, предварительно, есть пострадавшие.