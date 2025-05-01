У Києві вибухнули касетні боєприпаси, які могли бути розкидані під час нічної атаки рф
Київ • УНН
У Дарницькому районі Києва зафіксовано вибухи касетних боєприпасів, ймовірно, розкиданих під час нічної атаки дронів. Мешканців закликають бути обережними та повідомляти про підозрілі предмети.
1 травня у Дарницькому районі Києва, в мікрорайоні Бортничі, було зафіксовано вибухи відтермінованих касетних боєприпасів, які могли бути розкидані під час нічної російської атаки БПЛА. Про це повідомляє очільник Шевченківської РДА Олександр Поповцев, пише УНН.
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За його словами, у Бортничах були зафіксовані вибухи відтермінованих касетних боєприпасів, які могли бути розкидані під час нічної атаки російських дронів.
Закликаю всіх мешканців бути максимально обережними! За можливості - залишайтеся в безпечних місцях, переважно в укриттях або підвалах
У разі виявлення підозрілих предметів:
- не наближайтесь до них;
- відійдіть на безпечну відстань;
- негайно викличте поліцію та рятувальників за номером 102;
- точно вкажіть місце знаходження об’єкта.
Також у МВС України повідомили, що доступ на територію, яка є потенційно небезпечною для громадян, обмежено працівниками поліції.
Просимо з розумінням поставитися до цих тимчасових заходів та дотримуватися рекомендацій рятувальників та поліцейських. І зберігайте спокій. Працюють професійні сапери,
Нагадаємо
Уночі 1 травня 2025 року росія атакувала Україну 5-ма балістичними ракетами та 170 ударними БпЛА. Збито 74 "Шахеди" на сході, півночі, півдні та в центрі країни.