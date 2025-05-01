У Києві вибухнули касетні боєприпаси, які могли бути розкидані під час нічної атаки рф

1 травня у Дарницькому районі Києва, в мікрорайоні Бортничі, було зафіксовано вибухи відтермінованих касетних боєприпасів, які могли бути розкидані під час нічної російської атаки БПЛА. Про це повідомляє очільник Шевченківської РДА Олександр Поповцев, пише УНН.

За його словами, у Бортничах були зафіксовані вибухи відтермінованих касетних боєприпасів, які могли бути розкидані під час нічної атаки російських дронів.

Закликаю всіх мешканців бути максимально обережними! За можливості - залишайтеся в безпечних місцях, переважно в укриттях або підвалах