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Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси
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Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси

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У Києві вибухнули касетні боєприпаси, які могли бути розкидані під час нічної атаки рф

Київ • УНН

 • 7708 перегляди

У Дарницькому районі Києва зафіксовано вибухи касетних боєприпасів, ймовірно, розкиданих під час нічної атаки дронів. Мешканців закликають бути обережними та повідомляти про підозрілі предмети.

У Києві вибухнули касетні боєприпаси, які могли бути розкидані під час нічної атаки рф

1 травня у Дарницькому районі Києва, в мікрорайоні Бортничі, було зафіксовано вибухи відтермінованих касетних боєприпасів, які могли бути розкидані під час нічної російської атаки БПЛА. Про це повідомляє очільник Шевченківської РДА Олександр Поповцев, пише УНН.

Деталі

За його словами, у Бортничах були зафіксовані вибухи відтермінованих касетних боєприпасів, які могли бути розкидані під час нічної атаки російських дронів.

Закликаю всіх мешканців бути максимально обережними! За можливості - залишайтеся в безпечних місцях, переважно в укриттях або підвалах

- додав він.

У разі виявлення підозрілих предметів:

  • не наближайтесь до них;
    • відійдіть на безпечну відстань;
      • негайно викличте поліцію та рятувальників за номером 102;
        • точно вкажіть місце знаходження об’єкта.

          Також у МВС України повідомили, що доступ на територію, яка є потенційно небезпечною для громадян, обмежено працівниками поліції.

          Просимо з розумінням поставитися до цих тимчасових заходів та дотримуватися рекомендацій рятувальників та поліцейських. І зберігайте спокій. Працюють професійні сапери,

          - йдеться у повідомленні.

          Нагадаємо

          Уночі 1 травня 2025 року росія атакувала Україну 5-ма балістичними ракетами та 170 ударними БпЛА. Збито 74 "Шахеди" на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

          Ольга Розгон

          Ольга Розгон

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