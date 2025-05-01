В Киеве взорвались кассетные боеприпасы, которые могли быть разбросаны во время ночной атаки рф

1 мая в Дарницком районе Киева, в микрорайоне Бортничи, были зафиксированы взрывы отсроченных кассетных боеприпасов, которые могли быть разбросаны во время ночной российской атаки БПЛА. Об этом сообщает глава Шевченковской РГА Александр Поповцев, пишет УНН.

По его словам, в Бортничах были зафиксированы взрывы отсроченных кассетных боеприпасов, которые могли быть разбросаны во время ночной атаки российских дронов.

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