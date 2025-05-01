В Киеве взорвались кассетные боеприпасы, которые могли быть разбросаны во время ночной атаки рф
Киев • УНН
В Дарницком районе Киева зафиксированы взрывы кассетных боеприпасов, вероятно, разбросанных во время ночной атаки дронов. Жителей призывают быть осторожными и сообщать о подозрительных предметах.
1 мая в Дарницком районе Киева, в микрорайоне Бортничи, были зафиксированы взрывы отсроченных кассетных боеприпасов, которые могли быть разбросаны во время ночной российской атаки БПЛА. Об этом сообщает глава Шевченковской РГА Александр Поповцев, пишет УНН.
Детали
По его словам, в Бортничах были зафиксированы взрывы отсроченных кассетных боеприпасов, которые могли быть разбросаны во время ночной атаки российских дронов.
Призываю всех жителей быть максимально осторожными! По возможности - оставайтесь в безопасных местах, преимущественно в укрытиях или подвалах
В случае обнаружения подозрительных предметов:
- не приближайтесь к ним;
- отойдите на безопасное расстояние;
- немедленно вызовите полицию и спасателей по номеру 102;
- точно укажите место нахождения объекта.
Также в МВД Украины сообщили, что доступ на территорию, которая является потенциально опасной для граждан, ограничен работниками полиции.
Просим с пониманием отнестись к этим временным мерам и соблюдать рекомендации спасателей и полицейских. И сохраняйте спокойствие. Работают профессиональные саперы,
Напомним
Ночью 1 мая 2025 года россия атаковала Украину 5-ю баллистическими ракетами и 170 ударными БпЛА. Сбито 74 "Шахеда" на востоке, севере, юге и в центре страны.