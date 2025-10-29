У Києві відбувся ІХ Український Жіночий Конгрес: сміливість бути першими

Сміливість бути першими, надихати інших і ламати стереотипи. У Києві відбувся ІХ Український Жіночий конгрес — національна платформа, що формує нове покоління жінок-лідерок і створює гендерно збалансований порядок денний для держави, бізнесу та громад, передає УНН.

Генеральним партнером заходу став Благодійний фонд "МХП-Громаді", який уже десять років допомагає українцям і розвиває громади. Цьогоріч конгрес зібрав понад 2500 учасниць — політикинь, представниць громадського сектору, бізнесу та міжнародних організацій.

Однією з учасниць стала Маргарита Шемет, головна інженерка Центрального Хабу МХП, родом із Черкащини. Попри стереотипи про "чоловічі" професії, Маргарита обрала інженерію та сьогодні очолює технічну службу, де працює понад сотня фахівців.

Я для себе обрала пріоритетом бути залученою до виробництва, до того, що забезпечує продовольчу безпеку країни. Пишаюся, що можу реалізовувати себе саме в компанії МХП, яка має потужні цінності і робить важливу справу - розповідає Маргарита Шемет.

Для Маргарити важливо бути частиною компанії, яка навіть у час війни забезпечує продовольчу безпеку держави, сплачує податки, інвестує у соціальні ініціативи, освіту, культуру й розвиток громад.

Юрій Мельник, заступник головного виконавчого директора МХП зі сталого розвитку та голова Наглядової ради БФ "МХП-Громаді", підкреслив: "Щодня підтримуємо військових — не лише наших працівників, а й усіх, хто захищає Україну, у тому числі з наших громад. Разом із Благодійним фондом, який є партнером Українського Жіночого Конгресу, реалізуємо тисячі соціальних проєктів, що допомагають людям вистояти в цей непростий час".

Уже другий рік поспіль БФ "МХП-Громаді" виступає партнером Українського Жіночого Конгресу, втілюючи сотні ініціатив для розвитку громад, підтримки ветеранів, збереження української ідентичності та популяризації культури.

Наш фонд працює у чотирьох стратегічних напрямах: підтримка військових і ветеранів, розвиток громад, промоція України та утвердження української ідентичності. Ми реалізуємо сотні соціальних, медичних, освітніх і культурних проєктів, які допомагають громадам залишатися сильними навіть під час війни - зазначила Тетяна Волочай, голова Ради розвитку громад БФ «МХП-Громаді».

Довідка

Благодійний фонд "МХП-Громаді" — національний лідер у сфері сталого розвитку громад, який уже понад 10 років впроваджує системні зміни у 700+ населених пунктах у 13 областях України. Фонд працює там, де підтримка найпотрібніша — від прифронтових територій до найвіддаленіших сіл, об’єднуючи зусилля бізнесу, влади та громад.

Фонд входить до ТОП-20 найбільших благодійних організацій України за версією Forbes.

Серед пріоритетів — підтримка військових, ветеранів та їхніх родин у межах програми "МХП Поруч", комплексний розвиток громад, допомога малому та середньому бізнесу та утвердження української ідентичності.