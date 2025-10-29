$42.080.01
Ексклюзив
12:21 • 2230 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
11:54 • 11061 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
09:51 • 11059 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
07:00 • 48504 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 42483 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 43963 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 113208 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 58883 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 54019 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 78462 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
07:00 • 48515 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 51190 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні28 жовтня, 16:50 • 113214 перегляди
У Києві відбувся ІХ Український Жіночий Конгрес: сміливість бути першими

Київ • УНН

 • 996 перегляди

У Києві відбувся IX Український Жіночий конгрес, який зібрав понад 2500 учасниць. Генеральним партнером заходу став Благодійний фонд "МХП-Громаді", що вже десять років допомагає українцям та розвиває громади.

У Києві відбувся ІХ Український Жіночий Конгрес: сміливість бути першими

Сміливість бути першими, надихати інших і ламати стереотипи. У Києві відбувся ІХ Український Жіночий конгрес — національна платформа, що формує нове покоління жінок-лідерок і створює гендерно збалансований порядок денний для держави, бізнесу та громад, передає УНН.

Генеральним партнером заходу став Благодійний фонд "МХП-Громаді", який уже десять років допомагає українцям і розвиває громади. Цьогоріч конгрес зібрав понад 2500 учасниць — політикинь, представниць громадського сектору, бізнесу та міжнародних організацій.

Однією з учасниць стала Маргарита Шемет, головна інженерка Центрального Хабу МХП, родом із Черкащини. Попри стереотипи про "чоловічі" професії, Маргарита обрала інженерію та сьогодні очолює технічну службу, де працює понад сотня фахівців.

Я для себе обрала пріоритетом бути залученою до виробництва, до того, що забезпечує продовольчу безпеку країни. Пишаюся, що можу реалізовувати себе саме в компанії МХП, яка має потужні цінності і робить важливу справу 

- розповідає Маргарита Шемет.

Для Маргарити важливо бути частиною компанії, яка навіть у час війни забезпечує продовольчу безпеку держави, сплачує податки, інвестує у соціальні ініціативи, освіту, культуру й розвиток громад.

Юрій Мельник, заступник головного виконавчого директора МХП зі сталого розвитку та голова Наглядової ради БФ "МХП-Громаді", підкреслив: "Щодня підтримуємо військових — не лише наших працівників, а й усіх, хто захищає Україну, у тому числі з наших громад. Разом із Благодійним фондом, який є партнером Українського Жіночого Конгресу, реалізуємо тисячі соціальних проєктів, що допомагають людям вистояти в цей непростий час".

Уже другий рік поспіль БФ "МХП-Громаді" виступає партнером Українського Жіночого Конгресу, втілюючи сотні ініціатив для розвитку громад, підтримки ветеранів, збереження української ідентичності та популяризації культури.

Наш фонд працює у чотирьох стратегічних напрямах: підтримка військових і ветеранів, розвиток громад, промоція України та утвердження української ідентичності. Ми реалізуємо сотні соціальних, медичних, освітніх і культурних проєктів, які допомагають громадам залишатися сильними навіть під час війни 

- зазначила Тетяна Волочай, голова Ради розвитку громад БФ «МХП-Громаді».

Довідка

Благодійний фонд "МХП-Громаді" — національний лідер у сфері сталого розвитку громад, який уже понад 10 років впроваджує системні зміни у 700+ населених пунктах у 13 областях України. Фонд працює там, де підтримка найпотрібніша — від прифронтових територій до найвіддаленіших сіл, об’єднуючи зусилля бізнесу, влади та громад.

Фонд входить до ТОП-20 найбільших благодійних організацій України за версією Forbes.

Серед пріоритетів — підтримка військових, ветеранів та їхніх родин у межах програми "МХП Поруч", комплексний розвиток громад, допомога малому та середньому бізнесу та утвердження української ідентичності.

Лілія Подоляк

Суспільство
Війна в Україні
благодійність
Forbes
ПрАТ МХП
Україна
Київ