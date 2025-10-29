В Киеве состоялся IX Украинский Женский Конгресс: смелость быть первыми

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
12:21 • 292 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
11:54 • 5638 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
09:51 • 8850 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
07:00 • 45800 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
06:50 • 41225 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 43407 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 111667 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 58815 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 53957 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 78441 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
"Летает на словах": в СНБО дали оценку заявлениям кремля об успешных испытаниях "Буревестника"29 октября, 02:23 • 37831 просмотра
КНДР испытала новую стратегическую крылатую ракету накануне визита Трампа в Южную Корею29 октября, 04:30 • 36045 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту06:30 • 48057 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto06:46 • 28495 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo08:05 • 20296 просмотра
публикации
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto11:54 • 5654 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto11:14 • 9848 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
07:00 • 45807 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту06:30 • 48567 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет28 октября, 16:50 • 111673 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Виктор Орбан
Роберт Фицо
Даниэль Эк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Китай
Польша
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo08:05 • 20676 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto06:46 • 28874 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 28428 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto28 октября, 17:10 • 30735 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto28 октября, 13:18 • 38190 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Forbes
Financial Times
Холм

В Киеве состоялся IX Украинский Женский Конгресс: смелость быть первыми

Киев • УНН

 • 784 просмотра

В Киеве состоялся IX Украинский Женский конгресс, собравший более 2500 участниц. Генеральным партнером мероприятия стал Благотворительный фонд "МХП-Громаді", который уже десять лет помогает украинцам и развивает громады.

В Киеве состоялся IX Украинский Женский Конгресс: смелость быть первыми

Смелость быть первыми, вдохновлять других и ломать стереотипы. В Киеве состоялся IX Украинский Женский конгресс — национальная платформа, формирующая новое поколение женщин-лидеров и создающая гендерно сбалансированную повестку дня для государства, бизнеса и громад, передает УНН.

Генеральным партнером мероприятия стал Благотворительный фонд "МХП-Громаді", который уже десять лет помогает украинцам и развивает громады. В этом году конгресс собрал более 2500 участниц — политиков, представительниц общественного сектора, бизнеса и международных организаций.

Одной из участниц стала Маргарита Шемет, главный инженер Центрального Хаба МХП, родом из Черкасской области. Несмотря на стереотипы о "мужских" профессиях, Маргарита выбрала инженерию и сегодня возглавляет техническую службу, где работает более сотни специалистов.

Я для себя выбрала приоритетом быть вовлеченной в производство, в то, что обеспечивает продовольственную безопасность страны. Горжусь, что могу реализовывать себя именно в компании МХП, которая имеет мощные ценности и делает важное дело 

- рассказывает Маргарита Шемет.

Для Маргариты важно быть частью компании, которая даже во время войны обеспечивает продовольственную безопасность государства, платит налоги, инвестирует в социальные инициативы, образование, культуру и развитие общин.

Юрий Мельник, заместитель главного исполнительного директора МХП по устойчивому развитию и председатель Наблюдательного совета БФ "МХП-Громаді", подчеркнул: "Ежедневно поддерживаем военных — не только наших работников, но и всех, кто защищает Украину, в том числе из наших громад. Вместе с Благотворительным фондом, который является партнером Украинского Женского Конгресса, реализуем тысячи социальных проектов, которые помогают людям выстоять в это непростое время".

Уже второй год подряд БФ "МХП-Громаді" выступает партнером Украинского Женского Конгресса, воплощая сотни инициатив для развития громад, поддержки ветеранов, сохранения украинской идентичности и популяризации культуры.

Наш фонд работает в четырех стратегических направлениях: поддержка военных и ветеранов, развитие общин, продвижение Украины и утверждение украинской идентичности. Мы реализуем сотни социальных, медицинских, образовательных и культурных проектов, которые помогают общинам оставаться сильными даже во время войны 

- отметила Татьяна Волочай, председатель Совета развития громад БФ «МХП-Громаді».

Справка

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" — национальный лидер в сфере устойчивого развития громад, который уже более 10 лет внедряет системные изменения в 700+ населенных пунктах в 13 областях Украины. Фонд работает там, где поддержка наиболее необходима — от прифронтовых территорий до самых отдаленных сел, объединяя усилия бизнеса, власти и громад.

Фонд входит в ТОП-20 крупнейших благотворительных организаций Украины по версии Forbes.

Среди приоритетов — поддержка военных, ветеранов и их семей в рамках программы "МХП Рядом", комплексное развитие громад, помощь малому и среднему бизнесу и утверждение украинской идентичности.

Лилия Подоляк

Общество
Война в Украине
благотворительность
Forbes
ПрАО МХП
Украина
Киев