В Киеве состоялся IX Украинский Женский Конгресс: смелость быть первыми

Смелость быть первыми, вдохновлять других и ломать стереотипы. В Киеве состоялся IX Украинский Женский конгресс — национальная платформа, формирующая новое поколение женщин-лидеров и создающая гендерно сбалансированную повестку дня для государства, бизнеса и громад, передает УНН.

Генеральным партнером мероприятия стал Благотворительный фонд "МХП-Громаді", который уже десять лет помогает украинцам и развивает громады. В этом году конгресс собрал более 2500 участниц — политиков, представительниц общественного сектора, бизнеса и международных организаций.

Одной из участниц стала Маргарита Шемет, главный инженер Центрального Хаба МХП, родом из Черкасской области. Несмотря на стереотипы о "мужских" профессиях, Маргарита выбрала инженерию и сегодня возглавляет техническую службу, где работает более сотни специалистов.

Я для себя выбрала приоритетом быть вовлеченной в производство, в то, что обеспечивает продовольственную безопасность страны. Горжусь, что могу реализовывать себя именно в компании МХП, которая имеет мощные ценности и делает важное дело - рассказывает Маргарита Шемет.

Для Маргариты важно быть частью компании, которая даже во время войны обеспечивает продовольственную безопасность государства, платит налоги, инвестирует в социальные инициативы, образование, культуру и развитие общин.

Юрий Мельник, заместитель главного исполнительного директора МХП по устойчивому развитию и председатель Наблюдательного совета БФ "МХП-Громаді", подчеркнул: "Ежедневно поддерживаем военных — не только наших работников, но и всех, кто защищает Украину, в том числе из наших громад. Вместе с Благотворительным фондом, который является партнером Украинского Женского Конгресса, реализуем тысячи социальных проектов, которые помогают людям выстоять в это непростое время".

Уже второй год подряд БФ "МХП-Громаді" выступает партнером Украинского Женского Конгресса, воплощая сотни инициатив для развития громад, поддержки ветеранов, сохранения украинской идентичности и популяризации культуры.

Наш фонд работает в четырех стратегических направлениях: поддержка военных и ветеранов, развитие общин, продвижение Украины и утверждение украинской идентичности. Мы реализуем сотни социальных, медицинских, образовательных и культурных проектов, которые помогают общинам оставаться сильными даже во время войны - отметила Татьяна Волочай, председатель Совета развития громад БФ «МХП-Громаді».

Справка

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" — национальный лидер в сфере устойчивого развития громад, который уже более 10 лет внедряет системные изменения в 700+ населенных пунктах в 13 областях Украины. Фонд работает там, где поддержка наиболее необходима — от прифронтовых территорий до самых отдаленных сел, объединяя усилия бизнеса, власти и громад.

Фонд входит в ТОП-20 крупнейших благотворительных организаций Украины по версии Forbes.

Среди приоритетов — поддержка военных, ветеранов и их семей в рамках программы "МХП Рядом", комплексное развитие громад, помощь малому и среднему бизнесу и утверждение украинской идентичности.