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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У Києві влаштували стрілянину та побили іноземця через борг: підозру отримали троє чоловіків

Київ • УНН

 • 16970 перегляди

Троє киян напали на іноземця, вимагаючи повернути 120 тисяч доларів боргу. Вони прострелили колесо його авто, влаштували погоню зі стріляниною та побили чоловіка.

У Києві влаштували стрілянину та побили іноземця через борг: підозру отримали троє чоловіків

Троє киян підозрюються у тому, що напали на іноземця, вимагаючи повернути 120 тисяч доларів боргу, пробивши колесо його авто, влаштувавши погоню зі стріляниною та побивши чоловіка, повідомили у середу у Київській міській прокуратурі, пише УНН.

Повідомлено про підозру мешканцям Києва, які влаштували на дорогах столиці перегони зі стріляниною (ч. 3 ст. 355 КК України)

- повідомили у прокуратурі.

Деталі

Встановлено, що іноземець, який займався бізнесом в Україні, вклав гроші трьох своїх знайомих у власну справу. Бізнес прогорів, тому повернути 120 тис. доларів США чоловік в обумовлені строки не зміг. "

"Кредитори чекали на боржника під одним із ресторанів столиці. Коли чоловік сидів у машині, йому пробили колесо. Попри це, відчувши загрозу, боржник поїхав. Троє підозрюваних почали переслідування, стріляючи по машині під час руху. Згодом іноземець покинув автомобіль та тікав вже без машини, але його наздогнали та почали бити, вимагаючи повернути по 40 тис. доларів США кожному з кредиторів", - розповіли у прокуратурі.

Трьох нападників затримали та повідомили їм про підозру. Досудове розслідування проводять слідчі поліції.

На Прикарпатті побили та пограбували військового у лісі: нападників затримали03.03.25, 11:42 • 24555 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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