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В Киеве устроили стрельбу и избили иностранца из-за долга: подозрение получили трое мужчин

Киев • УНН

 • 16966 просмотра

Трое киевлян напали на иностранца, требуя вернуть 120 тысяч долларов долга. Они прострелили колесо его авто, устроили погоню со стрельбой и избили мужчину.

В Киеве устроили стрельбу и избили иностранца из-за долга: подозрение получили трое мужчин

Трое киевлян подозреваются в том, что напали на иностранца, требуя вернуть 120 тысяч долларов долга, пробив колесо его авто, устроив погоню со стрельбой и избив мужчину, сообщили в среду в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.

Сообщено о подозрении жителям Киева, которые устроили на дорогах столицы гонки со стрельбой (ч. 3 ст. 355 УК Украины)

- сообщили в прокуратуре.

Детали

Установлено, что иностранец, занимавшийся бизнесом в Украине, вложил деньги трех своих знакомых в собственное дело. Бизнес прогорел, поэтому вернуть 120 тыс. долларов США мужчина в оговоренные сроки не смог. "

"Кредиторы ждали должника под одним из ресторанов столицы. Когда мужчина сидел в машине, ему пробили колесо. Несмотря на это, почувствовав угрозу, должник уехал. Трое подозреваемых начали преследование, стреляя по машине во время движения. Впоследствии иностранец покинул автомобиль и убегал уже без машины, но его догнали и начали избивать, требуя вернуть по 40 тыс. долларов США каждому из кредиторов", - рассказали в прокуратуре.

Троих нападавших задержали и сообщили им о подозрении. Досудебное расследование проводят следователи полиции.

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