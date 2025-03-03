На Прикарпатье избили и ограбили военного в лесу: нападавших задержали
Киев • УНН
На Ивано-Франковщине двое ранее судимых мужчин напали и ограбили военнослужащего из Харькова. Полиция за несколько часов задержала нападавших и изъяла часть похищенных средств.
В Ивано-Франковской области избили и ограбили военнослужащего, полицейские оперативно задержали группу нападавших, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.
Детали
Происшествие произошло 28 февраля в обеденное время суток, в лесном массиве, вблизи населенного пункта Шепаровцы.
Сообщение об ограблении к полицейским поступило от 27-летнего жителя Харькова. Пострадавший - военнослужащий, который находится на лечении на Прикарпатье. По словам заявителя, двое неизвестных мужчин напали и избили его. Также, отобрали более 110 тысяч гривен и мобильный телефон. После чего покинули место преступления.
Пострадавший самостоятельно добрался до ближайшего населенного пункта, где прохожие помогли позвонить в полицию. При общении с правоохранителями заявитель дал четкое описание нападавших.
Полицейские за считанные часы разыскали злоумышленников на одной из улиц районного центра. "Нападавшими оказались 20 и 26-летние жители Коломыи. Оба ранее судимы за совершение имущественных преступлений", - указали в полиции.
При поверхностном осмотре у задержанных изъята часть похищенных средств. Остальную часть, как указано, они потратили на собственные нужды.
Задержанным уже объявили подозрение за совершение грабежа (ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины). Им грозит максимальное наказание до десяти лет за решеткой.
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