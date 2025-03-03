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На Прикарпатье избили и ограбили военного в лесу: нападавших задержали

Киев • УНН

 • 24553 просмотра

На Ивано-Франковщине двое ранее судимых мужчин напали и ограбили военнослужащего из Харькова. Полиция за несколько часов задержала нападавших и изъяла часть похищенных средств.

На Прикарпатье избили и ограбили военного в лесу: нападавших задержали

В Ивано-Франковской области избили и ограбили военнослужащего, полицейские оперативно задержали группу нападавших, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.

Детали

Происшествие произошло 28 февраля в обеденное время суток, в лесном массиве, вблизи населенного пункта Шепаровцы.

Сообщение об ограблении к полицейским поступило от 27-летнего жителя Харькова. Пострадавший - военнослужащий, который находится на лечении на Прикарпатье. По словам заявителя, двое неизвестных мужчин напали и избили его. Также, отобрали более 110 тысяч гривен и мобильный телефон. После чего покинули место преступления.

Пострадавший самостоятельно добрался до ближайшего населенного пункта, где прохожие помогли позвонить в полицию. При общении с правоохранителями заявитель дал четкое описание нападавших.

Полицейские за считанные часы разыскали злоумышленников на одной из улиц районного центра. "Нападавшими оказались 20 и 26-летние жители Коломыи. Оба ранее судимы за совершение имущественных преступлений", - указали в полиции.

При поверхностном осмотре у задержанных изъята часть похищенных средств. Остальную часть, как указано, они потратили на собственные нужды.

Задержанным уже объявили подозрение за совершение грабежа (ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины). Им грозит максимальное наказание до десяти лет за решеткой.

На Ивано-Франковщине местные жители напали на представителя ТЦК и побили его машину04.07.2024, 18:18 • 20771 просмотр

Юлия Шрамко

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