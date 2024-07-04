В Ворохте, что на Ивано-Франковщине местные жители напали на военнослужащего ТЦК и побили его машину, из-за установленного блокпоста и уменьшения потока туристов. Об этом сообщили в Оперативном Командовании Запад, пишет УНН.

На въезде в Ворохту стоит блокпост, который проверяет документы. Из-за этого местные жители заявляют, что на курорт не едут лица, избегающие своего конституционного долга службы в армии. Сегодня жители Ворохты начали конфликт. Напали на военнослужащего ТЦК и побили его машину. Данный военнослужащий был ранен и воевал за "победных лиц". Такая благодарность. - пишет ОК Запад.

Они отмечают, что блокпост убрали, но ТЦК и в дальнейшем будут проверять документы у приезжающих лиц.

У нас идет война. И все мужчины на фронте, или в отпуске с фронта. Вот те, что в отпуске, могут спокойно приехать и отдохнуть. Никто их не трогает. Когда-то в Ворохте местные жители шли в подполье, чтобы воевать с советами. Сейчас местные жители выступают против своего государства и защищают уклонистов. Стыд! - добавили они.

Напомним,

Ранее, на Волыни, в Шацке, военнообязанный напал и нанес телесные повреждения представителю Терцентра комплектования и соцподдержки.