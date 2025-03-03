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На Прикарпатті побили та пограбували військового у лісі: нападників затримали

Київ • УНН

 • 24555 перегляди

На Івано-Франківщині двоє раніше судимих чоловіків напали та пограбували військовослужбовця з Харкова. Поліція за кілька годин затримала нападників та вилучила частину викрадених коштів.

На Прикарпатті побили та пограбували військового у лісі: нападників затримали

В Івано-Франківській області побили та пограбували військовослужбовця, поліцейські оперативно затримали групу нападників, повідомили у ГУНП в області у понеділок, пише УНН.

Деталі

Подія сталась 28 лютого в обідню пору доби, у лісовому масиві, поблизу населеного пункту Шепарівці.

Повідомлення про пограбування до поліцейських надійшло від 27-річного жителя Харкова. Потерпілий - військовослужбовець, який перебуває на лікуванні на Прикарпатті. Зі слів заявника, двоє невідомих чоловіків напали та побили його. Також, відібрали понад 110 тисяч гривень та мобільний телефон. Після чого покинули місце злочину.

Потерпілий самотужки добрався на найближчого населеного пункту, де перехожі допомогли зателефонувати до поліції. При спілкуванні з правоохоронцями заявник дав чіткий опис нападників.

Поліцейські за лічені години розшукали зловмисників на одній із вулиць районного центру. "Нападниками виявились 20 та 26-річні мешканці Коломиї. Обидва раніше судимі за вчинення майнових злочинів", - вказали у поліції.

При поверхневому огляді у затриманих вилучено частину викрадених коштів. Іншу частину, як вказано, вони потратили на власні потреби.

Затриманим вже оголосили підозру за скоєння грабежу (ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України). Їм загрожує максимальне покарання до десяти років за ґратами.

На Івано-Франківщині місцеві жителі напали на представника ТЦК та побили його машину04.07.2024, 18:18 • 20771 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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