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У Києві судитимуть шахраїв, які під виглядом благодійного фонду зібрали близько 5 мільйонів гривень

У Києві судитимуть шахраїв, які під виглядом благодійного фонду зібрали близько 5 мільйонів гривень

Київ • УНН

 • 24583 перегляди

Співробітники правоохоронних органів передали до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб, підозрюваних у шахрайському зборі близько 5 мільйонів гривень через підставну благодійну організацію під виглядом допомоги дітям.

Правоохоронці передали до суду обвинувальний акт проти трьох осіб підозрюваних у шахрайстві. Фігуранти – чоловік та двоє жінок через кол-центр збирали гроші нібито на допомогу дітям. Про це пише УНН з посиланням на Національну поліцію у місті Києві.

Деталі

Правоохоронці встановили, що фігуранти зареєстрували благодійну організацію та під виглядом діяльності благодійного фонду виманювали гроші начебто на допомогу дітям.

Зловмисники залучили для роботи в кол-центрі найманих працівників, які здійснювали телефонні дзвінки та переконували громадян робити пожертви. Крім цього, шахраї розміщували в інтернеті неправдиву інформацію про благодійні проєкти.

У такий спосіб фігуранти отримали на рахунок організації близько п’яти мільйонів гривень як благодійні внески. Надалі порушники виводили кошти на підконтрольні банківські рахунки та витрачали їх на власні потреби.

Мер Тернополя заявив, що шахраї на фейковій сторінці у соцмережах від його імені просять грошей27.05.24, 12:50 • 15922 перегляди

Правоохоронці провели низку обшуків на території Києва та області, під час яких вилучили ряд речових доказів, що підтверджують їхню протиправну діяльність. Слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України – незаконне використання благодійних пожертв, за попередньою змовою групою осіб, з метою отримання прибутку, в особливо великому розмірі

- резюмували правоохоронці. 


Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Нацполіція попередила, що у Запорізькій області шахраї викрадають гроші у мешканців, розміщуючи фейкові оголошення про "фінансову допомогу" та виманюючи у жертв реквізити та коди банківських карток.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Кримінал та НП
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