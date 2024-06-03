У Києві судитимуть шахраїв, які під виглядом благодійного фонду зібрали близько 5 мільйонів гривень
Київ • УНН
Співробітники правоохоронних органів передали до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб, підозрюваних у шахрайському зборі близько 5 мільйонів гривень через підставну благодійну організацію під виглядом допомоги дітям.
Правоохоронці передали до суду обвинувальний акт проти трьох осіб підозрюваних у шахрайстві. Фігуранти – чоловік та двоє жінок через кол-центр збирали гроші нібито на допомогу дітям. Про це пише УНН з посиланням на Національну поліцію у місті Києві.
Деталі
Правоохоронці встановили, що фігуранти зареєстрували благодійну організацію та під виглядом діяльності благодійного фонду виманювали гроші начебто на допомогу дітям.
Зловмисники залучили для роботи в кол-центрі найманих працівників, які здійснювали телефонні дзвінки та переконували громадян робити пожертви. Крім цього, шахраї розміщували в інтернеті неправдиву інформацію про благодійні проєкти.
У такий спосіб фігуранти отримали на рахунок організації близько п’яти мільйонів гривень як благодійні внески. Надалі порушники виводили кошти на підконтрольні банківські рахунки та витрачали їх на власні потреби.
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Правоохоронці провели низку обшуків на території Києва та області, під час яких вилучили ряд речових доказів, що підтверджують їхню протиправну діяльність. Слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України – незаконне використання благодійних пожертв, за попередньою змовою групою осіб, з метою отримання прибутку, в особливо великому розмірі
Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Нагадаємо
Нацполіція попередила, що у Запорізькій області шахраї викрадають гроші у мешканців, розміщуючи фейкові оголошення про "фінансову допомогу" та виманюючи у жертв реквізити та коди банківських карток.