В Киеве будут судить мошенников, которые под видом благотворительного фонда собрали около 5 миллионов гривен

Правоохранители передали в суд обвинительный акт против трех человек подозреваемых в мошенничестве. Фигуранты – мужчина и две женщины через колл-центр собирали деньги якобы на помощь детям. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальную полицию в городе Киеве.

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Правоохранители установили, что фигуранты зарегистрировали благотворительную организацию и под видом деятельности благотворительного фонда выманивали деньги якобы на помощь детям.

Злоумышленники привлекли для работы в колл-центре наемных работников, которые совершали телефонные звонки и убеждали граждан делать пожертвования. Кроме этого, мошенники размещали в интернете ложную информацию о благотворительных проектах.

Таким образом фигуранты получили на счет организации около пяти миллионов гривен как благотворительные взносы. В дальнейшем нарушители выводили средства на подконтрольные банковские счета и тратили их на собственные нужды.

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Правоохранители провели ряд обысков на территории Киева и области, во время которых изъяли ряд вещественных доказательств, подтверждающих их противоправную деятельность. Следователи сообщили фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины-Незаконное использование благотворительных пожертвований, по предварительному сговору группой лиц, с целью получения прибыли, в особо крупном размере - резюмировали правоохранители.



сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним

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