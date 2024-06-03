В Киеве будут судить мошенников, которые под видом благотворительного фонда собрали около 5 миллионов гривен

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Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертовЭксклюзив
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Сотрудники правоохранительных органов передали в суд обвинительный акт в отношении трех человек, подозреваемых в мошенническом сборе около 5 миллионов гривен через подставную благотворительную организацию под видом помощи детям.
Чтобы подготовиться к "сложному отопительному сезону": в правительстве рассматривают отмену пошлины и НДС, льготные кредиты на энергооборудование
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Boeing и NASA запланировали дебютный полет Starliner на 5 июня
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