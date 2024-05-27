На Запоріжжі активувались шахраї, які обіцяють "надати грошову допомогу" – поліція
Київ • УНН
У Запорізькій області шахраї викрадають гроші у мешканців, розміщуючи фейкові оголошення про «фінансову допомогу» та виманюючи у жертв реквізити та коди банківських карток, одна з жертв втратила 111 000 гривень.
Жителі Запорізької області дедалі частіше стають жертвами шахраїв, які розміщують інформацію про "надання грошової допомоги". Про це повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції в Запорізькій області, відзначивши, передає УНН.
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Зокрема з банківської картки мешканки прифронтового Запоріжжя, яка відгукнулася на фейкове оголошення в месенджері про грошові виплати населенню, шахраї вкрали 111 тис. гривень.
Мешканка обласного центру перейшла за посиланням, зазначеним в оголошенні, і ввела номер своєї банківської картки.
Далі їй зателефонували нібито зі служби безпеки "Приватбанку" та запропонували надати код смс-повідомленням. Після чого постраждала виявила, що з її банківської картки було знято 111 тис. грн.
Поліцейські зазначають, що одним із найпоширеніших способів шахрайства є заволодіння коштами людей, які потрапили "на вудку" оголошень про фейкові виплати та купівлю-продаж товарів через інтернет.
Минулого березня лише за кілька днів шахраї, використовуючи подібну схему, заволоділи коштами містян на суму понад 200 тис. гривень.
Рада попередньо ухвалила законопроєкт про боротьбу з електронним шахрайством та "кол-центрами"22.05.24, 14:17 • 16727 переглядiв