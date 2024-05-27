На Запорожье активировались мошенники, которые обещают "оказать денежную помощь" - полиция

Жители Запорожской области все чаще становятся жертвами мошенников, которые размещают информацию о "предоставлении денежной помощи". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Запорожской области, отметив, передает УНН.

Детали

В частности, с банковской карты жительницы прифронтового Запорожья, которая откликнулась на фейковое объявление в мессенджере о денежных выплатах населению, мошенники украли 111 тыс. гривен.

Жительница областного центра перешла по ссылке, указанной в объявлении, и ввела номер своей банковской карты.

Далее ей позвонили якобы из службы безопасности «Приватбанка» и предложили предоставить код смс-сообщением. После чего пострадавшая обнаружила, что с ее банковской карты было снято 111 тыс. грн.

Полицейские отмечают, что одним из самых распространенных способов мошенничества является завладение средствами людей, которые попали «на удочку» объявлений о фейковых выплатах и купле-продаже товаров через интернет.

В прошлом марте всего за несколько дней мошенники, используя подобную схему, завладели средствами горожан на сумму более 200 тыс. гривен.

Рада предварительно приняла законопроект о борьбе с электронным мошенничеством и"колл-центрами"