Мэр Тернополя заявил, что мошенники на фейковой странице в соцсетях от его имени просят денег

Тернопольский городской голова Сергей Надал предупредил о мошенниках, которые создали фейковую страницу в социальных сетях от его имени и присылают сообщения с просьбой о деньгах, о чем он сообщил в полицию, пишет УНН.

Мошенники создали фейковую страницу с моим именем и фамилией в одной из известных социальных сетей. Злоумышленники от моего имени рассылают сообщения с просьбой дать денег. Это мошенничество - написал Надал в Telegram.

По его словам, он обратился в полицию с соответствующим заявлением.

Восемь из десяти обращений в киберполицию касаются мошенничества: назвали топ-схемы