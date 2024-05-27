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Мер Тернополя заявив, що шахраї на фейковій сторінці у соцмережах від його імені просять грошей

Київ • УНН

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Міський голова Тернополя Сергій Надал попередив про шахраїв, які створили фейкову сторінку в соціальних мережах від його імені та надсилають повідомлення з проханням про гроші, про що він повідомив у поліцію як про шахрайство.

Тернопільський міський голова Сергій Надал попередив про шахраїв, які створили фейкову сторінку в соціальних мережах від його імені та надсилають повідомлення з проханням про гроші, про що він повідомив у поліцію, пише УНН.

Шахраї створили фейкову сторінку з моїм імʼям і прізвищем у одній із відомих соціальних мереж. Зловмисники від мого імені розсилають повідомлення із проханням дати грошей. Це шахрайство

- написав Надал у Telegram.

З його слів, він звернувся до поліції з відповідною заявою.

Вісім з десяти звернень до кіберполіції стосуються шахрайства: назвали топ-схеми15.03.23, 09:19 • 677009 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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