У Києві працює протиповітряна оборона
Київ • УНН
У Києві знову активізувалася протиповітряна оборона через загрозу ворожої атаки. Мешканців закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, нагадуючи про нічну атаку, що спричинила пошкодження в місті.
У Києві знову гучно, працює протиповітряна оборона. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.
В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги
Нагадаємо
Цієї ночі ворог атакував столицю, внаслідок чого у Печерському районі сталося загоряння на першому поверсі житлового будинку. Також відбулася розгерметизація газової труби, пошкоджено близько 20 автомобілів, а уламки впали на територію дитячого садка.
У Києві працює ППО через загрозу ворожих дронів26.09.24, 05:27 • 84376 переглядiв