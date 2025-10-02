У Києві група молодиків вдруге атакувала книгарню, розклеївши гомофобні листівки: поліція розпочала перевірку
Київ • УНН
1 жовтня група чоловіків у масках заблокувала двері книгарні на Арсенальній та розклеїла гомофобні листівки. Адміністрація закладу повідомила про інцидент поліцію, наразі триває перевірка.
1 жовтня група чоловіків у масках заблокувала двері книгарні на Арсенальній, та розклеїла гомофобні листівки. Адміністрація закладу повідомила про інцидент поліцію, наразі триває перевірка.
Про це УНН повідомили у пресслужбі Печерського УП.
Деталі
1 жовтня ввечері угрупування молодиків у масках вдруге прийшли до книгарні на Арсенальній. Цього разу їх було більше. Чоловіки заблокували двері на вхід, розклеїли гомофобні листівки, налякали наших книгарок та гостей і фільмували все на камеру
Також керівництво книгарні додало, що було змушено написати заяву до поліції.
На місце виклику було скеровано СОГ Печерського УП. Правоохоронці прийняли заяву в адміністрації закладу. За вказаним фактом триває перевірка
Український інститут книги запустив онлайн-базу перекладів української літератури28.08.25, 20:00 • 4021 перегляд