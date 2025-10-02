У Києві група молодиків вдруге атакувала книгарню, розклеївши гомофобні листівки: поліція розпочала перевірку

1 жовтня група чоловіків у масках заблокувала двері книгарні на Арсенальній, та розклеїла гомофобні листівки. Адміністрація закладу повідомила про інцидент поліцію, наразі триває перевірка.

Про це УНН повідомили у пресслужбі Печерського УП.

1 жовтня ввечері угрупування молодиків у масках вдруге прийшли до книгарні на Арсенальній. Цього разу їх було більше. Чоловіки заблокували двері на вхід, розклеїли гомофобні листівки, налякали наших книгарок та гостей і фільмували все на камеру