В Киеве группа молодых людей во второй раз атаковала книжный магазин, расклеив гомофобные листовки: полиция начала проверку
Киев • УНН
1 октября группа мужчин в масках заблокировала двери книжного магазина на Арсенальной и расклеила гомофобные листовки. Администрация заведения сообщила об инциденте в полицию, сейчас идет проверка.
1 октября группа мужчин в масках заблокировала двери книжного магазина на Арсенальной и расклеила гомофобные листовки. Администрация заведения сообщила об инциденте в полицию, сейчас идет проверка.
Об этом УНН сообщили в пресс-службе Печерского УП.
Детали
1 октября вечером группировка молодых людей в масках во второй раз пришла в книжный магазин на Арсенальной. На этот раз их было больше. Мужчины заблокировали двери на вход, расклеили гомофобные листовки, напугали наших книгопродавцов и гостей и снимали все на камеру
Также руководство книжного магазина добавило, что было вынуждено написать заявление в полицию.
На место вызова была направлена СОГ Печерского УП. Правоохранители приняли заявление у администрации заведения. По указанному факту проводится проверка
Украинский институт книги запустил онлайн-базу переводов украинской литературы28.08.25, 20:00 • 4021 просмотр