В Киеве группа молодых людей во второй раз атаковала книжный магазин, расклеив гомофобные листовки: полиция начала проверку

1 октября группа мужчин в масках заблокировала двери книжного магазина на Арсенальной и расклеила гомофобные листовки. Администрация заведения сообщила об инциденте в полицию, сейчас идет проверка.

Об этом УНН сообщили в пресс-службе Печерского УП.

1 октября вечером группировка молодых людей в масках во второй раз пришла в книжный магазин на Арсенальной. На этот раз их было больше. Мужчины заблокировали двери на вход, расклеили гомофобные листовки, напугали наших книгопродавцов и гостей и снимали все на камеру