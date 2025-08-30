У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане авто
Київ • УНН
36-річний киянин вижив після падіння з 19 поверху на припаркований автомобіль у Дніпровському районі. Його госпіталізували з тяжкими травмами, ймовірно, після спроби самогубства.
У Дніпровському районі столиці 36-ти річний киянин зірвався з висоти 19 поверху та впав на припарковану на подвірї машину. Чоловіка з тяжкими травмами ушпиталили, повідомили журналісту УНН у пресслужбі Національної поліції Києва.
У мережі ширяться фотографії інциденту, який стався сьогодні у Києві. Хлопець впавши з 19 поверху багатоповерхівки на припарковане авто - вижив.
"Подія трапилась сьогодні у Дніпровському районі Києва. Причиною стало імовірно спроба самогубства, бо він відповів, що "не хоче жити". Наразі його ушпиталили. Травми серйозні: закрита черепно-мозкова травма, закрита травма живота та закрита травма грудної клітини", - повідомили журналісту УНН у пресслужбі поліції Дніпровського району столиці.
Також у пресслужбі вказали, що "чоловік 1989 року народження".
