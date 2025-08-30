$41.260.00
Ексклюзив
13:06 • 1396 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
11:04 • 19248 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
10:36 • 39490 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
09:58 • 135800 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
09:24 • 70163 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
09:15 • 61095 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 83173 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 244319 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 201995 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 96824 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане авто

Київ • УНН

 • 1376 перегляди

36-річний киянин вижив після падіння з 19 поверху на припаркований автомобіль у Дніпровському районі. Його госпіталізували з тяжкими травмами, ймовірно, після спроби самогубства.

У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане авто

У Дніпровському районі столиці 36-ти річний киянин зірвався з висоти 19 поверху та впав на припарковану на подвірї машину. Чоловіка з тяжкими травмами ушпиталили, повідомили журналісту УНН у пресслужбі Національної поліції Києва.

У мережі ширяться фотографії інциденту, який стався сьогодні у Києві. Хлопець впавши з 19 поверху багатоповерхівки на припарковане авто - вижив.

"Подія трапилась сьогодні у Дніпровському районі Києва. Причиною стало імовірно спроба самогубства, бо він відповів, що "не хоче жити". Наразі його ушпиталили. Травми серйозні: закрита черепно-мозкова травма, закрита травма живота та закрита травма грудної клітини", - повідомили журналісту УНН у пресслужбі поліції Дніпровського району столиці.

Також у пресслужбі вказали, що "чоловік 1989 року народження".

