В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобиль

Эксклюзив
13:06 • 2332 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
11:04 • 19891 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
10:36 • 40071 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
09:58 • 138155 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
09:24 • 71606 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
09:15 • 62345 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 84348 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 246662 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 203812 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 97177 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Ночная атака на Запорожье: повреждены 14 многоэтажек и 40 частных домов
Украинские беспилотники поразили два нефтеперерабатывающих завода в России - Генштаб ВСУ
Киевская область пережила 10-часовую атаку рф: последствия в трех районах
Игнат: для отражения вражеской атаки на Украину этой ночью работали F-16
Генпрокурор Кравченко и глава МВД Клименко доложили Зеленскому обстоятельства убийства Парубия
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников Украины
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на бирже
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 203811 просмотра
Андрей Парубий
Владимир Гройсман
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Украина
Львов
Соединённые Штаты
Майдан Незалежности
Запорожье
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 место
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
Старлинк
Сухой Су-27
Ракетная система С-400
MIM-104 Patriot
СВИФТ

В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобиль

Киев • УНН

 • 2336 просмотра

36-летний киевлянин выжил после падения с 19 этажа на припаркованный автомобиль в Днепровском районе. Его госпитализировали с тяжелыми травмами, вероятно, после попытки самоубийства.

В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобиль

В Днепровском районе столицы 36-летний киевлянин сорвался с высоты 19 этажа и упал на припаркованную во дворе машину. Мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали, сообщили журналисту УНН в пресс-службе Национальной полиции Киева.

В сети распространяются фотографии инцидента, который произошел сегодня в Киеве. Парень, упав с 19 этажа многоэтажки на припаркованный автомобиль, выжил.

"Происшествие случилось сегодня в Днепровском районе Киева. Причиной стала, вероятно, попытка самоубийства, потому что он ответил, что "не хочет жить". Сейчас его госпитализировали. Травмы серьезные: закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма живота и закрытая травма грудной клетки", - сообщили журналисту УНН в пресс-службе полиции Днепровского района столицы.

Также в пресс-службе указали, что "мужчина 1989 года рождения".

Убийство бывшего председателя ВР Парубия: стрелок произвел 4 выстрела в грудь30.08.25, 15:27 • 4260 просмотров

Алена Уткина

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Киев