В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобиль
Киев • УНН
36-летний киевлянин выжил после падения с 19 этажа на припаркованный автомобиль в Днепровском районе. Его госпитализировали с тяжелыми травмами, вероятно, после попытки самоубийства.
В Днепровском районе столицы 36-летний киевлянин сорвался с высоты 19 этажа и упал на припаркованную во дворе машину. Мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали, сообщили журналисту УНН в пресс-службе Национальной полиции Киева.
В сети распространяются фотографии инцидента, который произошел сегодня в Киеве. Парень, упав с 19 этажа многоэтажки на припаркованный автомобиль, выжил.
"Происшествие случилось сегодня в Днепровском районе Киева. Причиной стала, вероятно, попытка самоубийства, потому что он ответил, что "не хочет жить". Сейчас его госпитализировали. Травмы серьезные: закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма живота и закрытая травма грудной клетки", - сообщили журналисту УНН в пресс-службе полиции Днепровского района столицы.
Также в пресс-службе указали, что "мужчина 1989 года рождения".
