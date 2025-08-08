У Києві автомобіль влетів у ТРЦ Ocean Plaza: водійка переплутала педалі

У столиці легковий автомобіль пробив скляні двері та заїхав просто в хол торгівельно-розважального центру "Ocean Plaza". Обставини інциденту та інформація про постраждалих уточнюються, пише УНН із посиланням на Національну поліцію.

"Жінка водій, керуючи автомобілем, не впоралась із керуванням, скоїла зіткнення із огороджувальним склом та заїхала на пішохідну зону ТРЦ. За попередньою інформацією потерпілих громадян немає. Водійка пояснює, що переплутала педалі. Патруль направляється на місце", - повідомили УНН в поліції.

