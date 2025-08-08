В Киеве автомобиль влетел в ТРЦ Ocean Plaza: водитель перепутала педали
Киев • УНН
Легковой автомобиль пробил стеклянные двери и заехал в холл ТРЦ Ocean Plaza. По предварительной информации, пострадавших нет, водитель объяснила инцидент тем, что перепутала педали.
В столице легковой автомобиль пробил стеклянные двери и заехал прямо в холл торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza". Обстоятельства инцидента и информация о пострадавших уточняются, пишет УНН со ссылкой на Национальную полицию.
"Женщина-водитель, управляя автомобилем, не справилась с управлением, совершила столкновение с ограждающим стеклом и заехала на пешеходную зону ТРЦ. По предварительной информации, пострадавших граждан нет. Водитель объясняет, что перепутала педали. Патруль направляется на место", - сообщили УНН в полиции.
