У Києві 639 багатоповерхівок залишаються без тепла після атак
Київ • УНН
Станом на вечір у Києві 639 багатоповерхівок залишаються без теплопостачання. Бригади працюють над відновленням тепла після масованих атак на критичну інфраструктуру.
За його словами, бригади комунальників та енергетиків роблять все, щоб подати теплоносій в будинки, які залишилися без тепла внаслідок масованих атак ворога на критичну інфраструктуру Києва.
