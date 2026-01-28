У Києві 639 багатоповерхівок залишаються без тепла після атак

Станом на вечір у Києві без теплопостачання залишаються 639 багатоповерхівок столиці. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

На сьогоднішній вечір без теплопостачання 639 багатоповерхівок столиці - повідомив мер.

За його словами, бригади комунальників та енергетиків роблять все, щоб подати теплоносій в будинки, які залишилися без тепла внаслідок масованих атак ворога на критичну інфраструктуру Києва.

Київ найближчим часом повернеться до графіків відключень, але вони будуть жорсткими - КМВА