У Києві 639 багатоповерхівок залишаються без тепла після атак

15:19 • 6780 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
15:18 • 11384 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
14:57 • 10225 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
14:19 • 21720 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 22480 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
28 січня, 10:05 • 26794 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
28 січня, 09:51 • 30793 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
28 січня, 08:35 • 28729 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
28 січня, 08:19 • 25919 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 28640 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
Сійярто визнав, що Угорщина перепона для членства України у ЄС28 січня, 08:51 • 5014 перегляди
кремль позитивно оцінив початок прямих контактів в Абу-Дабі, анонсував продовження роботи28 січня, 10:26 • 3908 перегляди
Сікорський закликав Маска обмежити Starlink для росіян: той вибухнув образами28 січня, 10:45 • 16062 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 25201 перегляди
Померла заслужена артистка України Тамара Плашенко: син акторки розкрив причину смерті зіркової матері12:30 • 9858 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 25220 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 57798 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 86255 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 65844 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 84226 перегляди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Музикант
Блогери
Володимир Зеленський
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Львів
Харків
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 35259 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 33956 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 40753 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 43474 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 48783 перегляди
У Києві 639 багатоповерхівок залишаються без тепла після атак

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Станом на вечір у Києві 639 багатоповерхівок залишаються без теплопостачання. Бригади працюють над відновленням тепла після масованих атак на критичну інфраструктуру.

У Києві 639 багатоповерхівок залишаються без тепла після атак

Станом на вечір у Києві без теплопостачання залишаються 639 багатоповерхівок столиці. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

На сьогоднішній вечір без теплопостачання 639 багатоповерхівок столиці 

- повідомив мер.

За його словами, бригади комунальників та енергетиків роблять все, щоб подати теплоносій в будинки, які залишилися без тепла внаслідок масованих атак ворога на критичну інфраструктуру Києва.

Київ найближчим часом повернеться до графіків відключень, але вони будуть жорсткими - КМВА 27.01.26, 19:55 • 4450 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКиїв
Енергетика
Опалення
Воєнний стан
Війна в Україні
Блекаут 
Електроенергія
Віталій Кличко
Київ