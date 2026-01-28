В Киеве 639 многоэтажек остаются без тепла после атак
Киев • УНН
По состоянию на вечер в Киеве 639 многоэтажек остаются без теплоснабжения. Бригады работают над восстановлением тепла после массированных атак на критическую инфраструктуру.
По состоянию на вечер в Киеве без теплоснабжения остаются 639 многоэтажек столицы. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
На сегодняшний вечер без теплоснабжения 639 многоэтажек столицы
По его словам, бригады коммунальщиков и энергетиков делают все, чтобы подать теплоноситель в дома, оставшиеся без тепла в результате массированных атак врага на критическую инфраструктуру Киева.
Киев в ближайшее время вернется к графикам отключений, но они будут жесткими - КГВА27.01.26, 19:55 • 4450 просмотров