В Киеве 639 многоэтажек остаются без тепла после атак

15:19 • 6598 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
15:18 • 11139 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
14:57 • 10084 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
14:19 • 21550 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48 • 22370 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
28 января, 10:05 • 26737 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
28 января, 09:51 • 30756 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
28 января, 08:35 • 28706 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
28 января, 08:19 • 25907 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 28634 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
Эксклюзивы
Сийярто признал, что Венгрия является препятствием для членства Украины в ЕС28 января, 08:51 • 4802 просмотра
кремль позитивно оценил начало прямых контактов в Абу-Даби, анонсировал продолжение работы28 января, 10:26 • 3822 просмотра
Сикорский призвал Маска ограничить Starlink для россиян: тот взорвался оскорблениями28 января, 10:45 • 15960 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 25034 просмотра
Умерла заслуженная артистка Украины Тамара Плашенко: сын актрисы раскрыл причину смерти звездной матери12:30 • 9664 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 25067 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 57716 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 86192 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 65784 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 84156 просмотра
Дональд Трамп
Марко Рубио
Музыкант
Блогеры
Владимир Зеленский
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Львов
Харьков
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 35225 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 33920 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 40715 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 43435 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 48745 просмотра
Социальная сеть
Техника
Отопление
Дипломатка
Фильм

В Киеве 639 многоэтажек остаются без тепла после атак

Киев • УНН

 • 4 просмотра

По состоянию на вечер в Киеве 639 многоэтажек остаются без теплоснабжения. Бригады работают над восстановлением тепла после массированных атак на критическую инфраструктуру.

В Киеве 639 многоэтажек остаются без тепла после атак

По состоянию на вечер в Киеве без теплоснабжения остаются 639 многоэтажек столицы. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

На сегодняшний вечер без теплоснабжения 639 многоэтажек столицы 

- сообщил мэр.

По его словам, бригады коммунальщиков и энергетиков делают все, чтобы подать теплоноситель в дома, оставшиеся без тепла в результате массированных атак врага на критическую инфраструктуру Киева.

Киев в ближайшее время вернется к графикам отключений, но они будут жесткими - КГВА27.01.26, 19:55 • 4450 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеКиев
Энергетика
Отопление
Военное положение
Война в Украине
Блэкаут
Электроэнергия
Виталий Кличко
Киев