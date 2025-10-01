У курортному Буковелі пішов сніг: у соцмережах шириться відео

Сьогодні у курортному Буковелі зафіксували снігопад, білі покрови також спостерігали напередодні на горі Піп Іван Чорногірський, пише УНН.

Деталі

У соцмережах публікують відео зі снігопадом, який огортає Карпати в середині осені.

Нагадаємо, що ДСНС Прикарпаття повідомила, що 30 вересня на горі Піп Іван Чорногірський випав сильний сніг, температура повітря впала до -3°C.

Раніше УНН писав, що синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що найближчі заморозки очікуються у західних регіонах України, а також Житомирській та Вінницькій областях. Прогнозується, що заморозки будуть по поверхні ґрунту.

Також вона пояснила, що неможливо спрогнозувати, якою буде зима в Україні цього року. Проте, за її словами, тенденція останніх десяти років показує, що кліматичні зміни роблять зиму в Україні кожного року теплішою. Вона також уточнила, що останні роки в Україні нестійкий сніговий покрив. Раніше його фіксували вже від початку листопада. Проте зараз це епізодичне явище.