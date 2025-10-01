В курортном Буковеле пошел снег: в соцсетях распространяется видео

Сегодня в курортном Буковеле зафиксировали снегопад, белые покровы также наблюдали накануне на горе Поп Иван Черногорский, пишет УНН.

Детали

В соцсетях публикуют видео со снегопадом, который окутывает Карпаты в середине осени.

Напомним, что ГСЧС Прикарпатья сообщила, что 30 сентября на горе Поп Иван Черногорский выпал сильный снег, температура воздуха упала до -3°C.

Ранее УНН писал, что синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что ближайшие заморозки ожидаются в западных регионах Украины, а также Житомирской и Винницкой областях. Прогнозируется, что заморозки будут по поверхности почвы.

Также она объяснила, что невозможно спрогнозировать, какой будет зима в Украине в этом году. Однако, по ее словам, тенденция последних десяти лет показывает, что климатические изменения делают зиму в Украине каждый год теплее. Она также уточнила, что в последние годы в Украине неустойчивый снежный покров. Раньше его фиксировали уже с начала ноября. Однако сейчас это эпизодическое явление.