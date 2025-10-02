У Кривому Розі із ножем напали на двох військових: правоохоронці відкрили справу
Київ • УНН
У Кривому Розі чоловік під час конфлікту поранив ножем двох військовослужбовців. Постраждалих доправили до лікарні, особу ймовірного нападника вже встановлено. За цим фактом поліція відкрила кримінальні провадження, пише УНН із посиланням на Головне управління Національної поліції України в Дніпропетровській області.
Деталі
Як вказано, подія сталася 2 жовтня вранці на одній із вулиць у Покровському районі міста. Встановлено, що під час спілкування між чоловіком та військовими виник конфлікт, тоді нападник дістав з кишені ніж та завдав ним ударів 53-річному та 36-річному військовослужбовцям, після чого втік. Як повідомили у поліції, "особу ймовірного нападника встановлено".
Обох чоловіків з ножовими пораненнями доставили у лікарню. Поліція Кривого Рогу відкрила кримінальні провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень двом військовим
