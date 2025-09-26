У Кривому Розі невідомий застрелив, ймовірно, президента місцевої федерації самбо, ще одна людина поранена
Київ • УНН
У Кривому Розі невідомий здійснив постріли, внаслідок чого загинув чоловік, імовірно, президент місцевої федерації самбо, та поранено ще одну особу. Поліція ввела оперативний план "Сирена" для розшуку зловмисника.
У Кривому Розі невідомий здійснив постріли у бік місцевого мешканця, від поранень чоловік загинув на місці, ще одна людина отримала поранення, передає УНН із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.
Деталі
За даними правоохоронців, вбивство столось у Покровському районі.
За передньою інформацією, невідомий здійснив постріли у бік місцевого мешканця. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці. Ще одну особу поранено
Повідомлення до поліції надійшло 26 вересня близько 20-ї вечора.
На місці події працює слідчо-оперативна група, експерти, керівництво Криворізького РУП та інші профільні служби. Наразі проводяться першочергові слідчі дії для встановлення особи, причетної до вчинення злочину.
Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до ЄРДР.
Додамо
За інформацією місцевих ЗМІ, йдеться саме про Євгена Понирка — президента місцевої федерації самбо.
Очевидці зазначають, що загалом було чути 7 пострілів. Правоохоронці ввели в районі оперативний план "Сирена" для розшуку злочинців.