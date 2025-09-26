В Кривом Роге неизвестный застрелил, вероятно, президента местной федерации самбо, еще один человек ранен
Киев • УНН
В Кривом Роге неизвестный произвел выстрелы, в результате чего погиб мужчина, предположительно, президент местной федерации самбо, и ранен еще один человек. Полиция ввела оперативный план "Сирена" для розыска злоумышленника.
В Кривом Роге неизвестный произвел выстрелы в сторону местного жителя, от ранений мужчина погиб на месте, еще один человек получил ранения, передает УНН со ссылкой на полицию Днепропетровской области.
Детали
По данным правоохранителей, убийство произошло в Покровском районе.
По предварительной информации, неизвестный произвел выстрелы в сторону местного жителя. От полученных ранений мужчина погиб на месте. Еще один человек ранен
Сообщение в полицию поступило 26 сентября около 20:00 вечера.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты, руководство Криворожского РУП и другие профильные службы. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия для установления лица, причастного к совершению преступления.
Решается вопрос о правовой квалификации события и внесении сведений в ЕРДР.
Добавим
По информации местных СМИ, речь идет именно о Евгении Понырко — президенте местной федерации самбо.
Очевидцы отмечают, что всего было слышно 7 выстрелов. Правоохранители ввели в районе оперативный план "Сирена" для розыска преступников.