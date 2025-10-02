В Кривом Роге с ножом напали на двух военных: правоохранители открыли дело
Киев • УНН
В Кривом Роге мужчина во время конфликта ранил ножом двух военнослужащих. Пострадавших доставили в больницу, личность предполагаемого нападавшего уже установлена.
Подробности
Как указано, событие произошло 2 октября утром на одной из улиц в Покровском районе города. Установлено, что во время общения между мужчиной и военными возник конфликт, тогда нападавший достал из кармана нож и нанес им удары 53-летнему и 36-летнему военнослужащим, после чего скрылся. Как сообщили в полиции, "личность предполагаемого нападавшего установлена".
Обоих мужчин с ножевыми ранениями доставили в больницу. Полиция Кривого Рога открыла уголовные производства по факту нанесения телесных повреждений двум военным
