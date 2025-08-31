У Криму бійці ГУР вчергове знищили низку важливих ворожих цілей

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 22391 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 56238 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 77722 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 93656 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 109401 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 253158 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 111659 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 85378 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 99400 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 321848 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+30°
2м/с
30%
745мм
Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 16602 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 15274 перегляди
Окупанти атакували Запоріжжя та область: одна людина загинула та десятки поранених - ОВА31 серпня, 05:40 • 5390 перегляди
Сі Цзіньпін зустрівся з лідером Азербайджану Алієвим в рамках саміту ШОС31 серпня, 06:52 • 4906 перегляди
Над волгоградською та ростовською областю росії перехоплювали дрони, ще декілька БпЛА завітали у інші частини рф31 серпня, 07:27 • 3820 перегляди
В США зростає напруга між директоркою Національної розвідки та керівництвом ЦРУ - ЗМІ31 серпня, 07:48 • 6270 перегляди
На території аеродрому в окупованому Сімферополі загарбники втратили два вертольотиVideo10:07 • 10711 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 97921 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 227792 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 229642 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 321848 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 270320 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Нарендра Моді
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Донецька область
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 107854 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 240574 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 263884 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 261107 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 241051 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Bild
The New York Times
Мі-8
Мі-24

У Криму бійці ГУР вчергове знищили низку важливих ворожих цілей

Київ • УНН

 • 244 перегляди

Бійці підрозділу ГУР "Примари" знищили РЛК "Утьос-Т", радіотелескоп РТ-70 та інші цілі в окупованому Криму. Демілітаризація півострова триває.

У Криму бійці ГУР вчергове знищили низку важливих ворожих цілей

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України з підрозділу "Примари" вчергове знищили низку важливих цілей російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Про це пише УНН з посиланням на сторінку ГУР у Telegram.

Деталі

Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують системний процес знищення системи ППО російських окупаційних військ у Криму

 - йдеться у повідомленні.

Черговий свіжий перелік уражених дороговартісних цілей:

  • РЛК “утьос-Т”;
    • Радіотелескоп РТ-70;
      • Комплекс “ґлонасс” в куполі;
        • БРЛС МР-10М1 “мис” М1;
          • РЛС 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400.

            Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває

            - зазначили в ГУР.

            Доповнення

            Українська розвідка атакувала підземний склад вибухових речовин на хімічному комбінаті в Тульській області рф. На складі зберігався піроксиліновий порох, місцеві жителі чули вибухи.

            Спецпризначенці ГУР МО України вночі 28 серпня 2025 року уразили російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е зі складу С-400 "Тріумф" у тимчасово окупованому Криму. Демілітаризація півострова триває, ворожий "тріумф" "осліп".

            Павло Зінченко

            Війна в Україні
            Головне управління розвідки Міністерства оборони України
            Ракетна система С-400
            Крим