У Криму бійці ГУР вчергове знищили низку важливих ворожих цілей
Київ • УНН
Бійці підрозділу ГУР "Примари" знищили РЛК "Утьос-Т", радіотелескоп РТ-70 та інші цілі в окупованому Криму. Демілітаризація півострова триває.
Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України з підрозділу "Примари" вчергове знищили низку важливих цілей російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Про це пише УНН з посиланням на сторінку ГУР у Telegram.
Деталі
Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують системний процес знищення системи ППО російських окупаційних військ у Криму
Черговий свіжий перелік уражених дороговартісних цілей:
- РЛК “утьос-Т”;
- Радіотелескоп РТ-70;
- Комплекс “ґлонасс” в куполі;
- БРЛС МР-10М1 “мис” М1;
- РЛС 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400.
Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває
Доповнення
Українська розвідка атакувала підземний склад вибухових речовин на хімічному комбінаті в Тульській області рф. На складі зберігався піроксиліновий порох, місцеві жителі чули вибухи.
Спецпризначенці ГУР МО України вночі 28 серпня 2025 року уразили російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е зі складу С-400 "Тріумф" у тимчасово окупованому Криму. Демілітаризація півострова триває, ворожий "тріумф" "осліп".