У Криму бійці ГУР вчергове знищили низку важливих ворожих цілей

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України з підрозділу "Примари" вчергове знищили низку важливих цілей російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Про це пише УНН з посиланням на сторінку ГУР у Telegram.

Деталі

Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують системний процес знищення системи ППО російських окупаційних військ у Криму - йдеться у повідомленні.

Черговий свіжий перелік уражених дороговартісних цілей:

РЛК “утьос-Т”;

Радіотелескоп РТ-70;

Комплекс “ґлонасс” в куполі;

БРЛС МР-10М1 “мис” М1;

РЛС 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400.

Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває - зазначили в ГУР.

Доповнення

Українська розвідка атакувала підземний склад вибухових речовин на хімічному комбінаті в Тульській області рф. На складі зберігався піроксиліновий порох, місцеві жителі чули вибухи.

Спецпризначенці ГУР МО України вночі 28 серпня 2025 року уразили російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е зі складу С-400 "Тріумф" у тимчасово окупованому Криму. Демілітаризація півострова триває, ворожий "тріумф" "осліп".