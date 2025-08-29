ГУР підтвердило ураження російської РЛС з С-400 у Криму: показали відео
Київ • УНН
Спецпризначенці ГУР МО України вночі 28 серпня 2025 року уразили російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е зі складу С-400 "Тріумф" у тимчасово окупованому Криму. Демілітаризація півострова триває, ворожий "тріумф" "осліп".
У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили про "нічний гуркіт" у тимчасово окупованому Криму і що бійці ГУР уразили російську РЛС зі складу С-400, пише УНН.
У ніч на 28 серпня 2025 року спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України уразили на території тимчасово окупованого Криму ворожу дороговартісну ціль - російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е зі складу ЗРК С-400 "тріумф"
У розвідці зауважили: "Черговий "тріумф" загарбників на півострові "осліп" - схоже, це фіаско".
"Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває. Слава Україні!" - наголосили у ГУР.