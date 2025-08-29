ГУР подтвердило поражение российской РЛС из С-400 в Крыму: показали видео

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили о "ночном грохоте" во временно оккупированном Крыму и что бойцы ГУР поразили российскую РЛС из состава С-400, пишет УНН.

В ночь на 28 августа 2025 года спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины поразили на территории временно оккупированного Крыма вражескую дорогостоящую цель - российский радиолокационный комплекс 91Н6Е из состава ЗРК С-400 "Триумф" - сообщили в ГУР в соцсетях.

В разведке отметили: "Очередной "триумф" захватчиков на полуострове "ослеп" - похоже, это фиаско".

"Демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается. Слава Украине!" - подчеркнули в ГУР.