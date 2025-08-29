ГУР подтвердило поражение российской РЛС из С-400 в Крыму: показали видео

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Эксклюзив
06:38 • 10817 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
06:25 • 10905 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
05:00 • 16369 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 40986 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 53838 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 126018 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 67575 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 77386 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 112632 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 126105 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
0м/с
62%
752мм
Популярные новости
РФ изменила позицию по войне в Украине: Турция раскрыла новые требования Путина29 августа, 00:54 • 16655 просмотра
Ученые обнаружили высохшее древнее озеро с «желтой кирпичной дорожкой» на дне океана01:44 • 14409 просмотра
Водный кризис в оккупированной Донецкой области усиливается: шесть городов остались без воды03:05 • 15249 просмотра
Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе04:11 • 12642 просмотра
Европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией04:31 • 5388 просмотра
публикации
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto05:00 • 16357 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 40975 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo28 августа, 14:30 • 65133 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года28 августа, 13:37 • 126014 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 203126 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кароль Навроцкий
Эдгарс Ринкевичс
Гитанас Науседа
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Донецкая область
Дания
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 130752 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 160896 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 162878 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 152662 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 183155 просмотра
Актуальное
Х-47М2 "Кинжал"
Хранитель
Financial Times
Шахед-136
Нефть марки Brent

ГУР подтвердило поражение российской РЛС из С-400 в Крыму: показали видео

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Спецподразделения ГУР МО Украины ночью 28 августа 2025 года поразили российский радиолокационный комплекс 91Н6Е из состава С-400 "Триумф" во временно оккупированном Крыму. Демилитаризация полуострова продолжается, вражеский "триумф" "ослеп".

ГУР подтвердило поражение российской РЛС из С-400 в Крыму: показали видео

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили о "ночном грохоте" во временно оккупированном Крыму и что бойцы ГУР поразили российскую РЛС из состава С-400, пишет УНН.

В ночь на 28 августа 2025 года спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины поразили на территории временно оккупированного Крыма вражескую дорогостоящую цель - российский радиолокационный комплекс 91Н6Е из состава ЗРК С-400 "Триумф"

- сообщили в ГУР в соцсетях.

В разведке отметили: "Очередной "триумф" захватчиков на полуострове "ослеп" - похоже, это фиаско".

"Демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается. Слава Украине!" - подчеркнули в ГУР.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Главное управление разведки Украины
Ракетная система С-400
Крым