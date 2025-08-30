ГУР знищило склад вибухових речовин в тульскій області рф - джерела
Київ • УНН
Українська розвідка атакувала підземний склад вибухових речовин на хімічному комбінаті в Тульській області рф. На складі зберігався піроксиліновий порох, місцеві жителі чули вибухи.
Силами української розвідки було атаковано підземний склад вибухових речовин на території ПАТ "Алексинський хімічний комбінат" в Тульській області рф. Про це журналісту УНН повідомили джерела.
В ніч на 30 серпня силами Головного управління розвідки України було атаковано підземний склад вибухових речовин на території ПАТ "Алексинський хімічний комбінат" у м. Алексин, Тульська обл., рф
Як повідомляє джерело в ГУР, на захищеному складі зокрема зберігався піроксиліновий порох (бездимний порох, що використовується у боєприпасах стрілецького озброєння, артилерійських систем та окремих ракетних двигунах). За повідомленнями у місцевих пабліках, тамтешні мешканці чули гучні вибухи, а за тим до місця події направилися пожежні машини та карети швидкої допомоги.
В ГУР МО зазначають, що робота з нейтралізації ворожого ВПК триватиме й надалі на всій території так званої росії та поза нею.
Доповнення
