ГУР знищило склад вибухових речовин в тульскій області рф - джерела

11:04 • 16730 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
10:36 • 35733 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
09:58 • 126780 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
09:24 • 64451 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
09:15 • 55968 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 78877 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 235408 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 194942 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 95598 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 98699 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Польща підняла авіацію через ракетну атаку рф по Україні30 серпня, 02:50 • 55674 перегляди
Нічна атака на Запоріжжя: пошкоджено 14 багатоповерхівок та 40 приватних будинків 30 серпня, 04:55 • 49572 перегляди
Українські безпілотники уразили два нафтопереробні заводи у росії - Генштаб ЗСУ30 серпня, 06:01 • 52592 перегляди
Київщина пережила 10-годинну атаку рф: наслідки у трьох районахPhoto08:35 • 8254 перегляди
Генпрокурор Кравченко та голова МВС Клименко доповіли Зеленському обставини вбивства Парубія 09:59 • 12522 перегляди
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 10:03 • 3184 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 151854 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 157443 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 235401 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 194938 перегляди
Андрій Парубій
Володимир Гройсман
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Україна
Львів
Сполучені Штати Америки
Майдан Незалежності
Запоріжжя
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 67749 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 202189 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 227916 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 227137 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 210125 перегляди
Starlink
Су-27
Ракетна система С-400
MIM-104 Patriot
Свіфт

ГУР знищило склад вибухових речовин в тульскій області рф - джерела

Київ • УНН

 • 926 перегляди

Українська розвідка атакувала підземний склад вибухових речовин на хімічному комбінаті в Тульській області рф. На складі зберігався піроксиліновий порох, місцеві жителі чули вибухи.

ГУР знищило склад вибухових речовин в тульскій області рф - джерела

Силами української розвідки було атаковано підземний склад вибухових речовин на території ПАТ "Алексинський хімічний комбінат" в Тульській області рф. Про це журналісту УНН повідомили джерела.

В ніч на 30 серпня силами Головного управління розвідки України було атаковано підземний склад вибухових речовин на території ПАТ "Алексинський хімічний комбінат" у м. Алексин, Тульська обл., рф

- повідомив співрозмовник.

Як повідомляє джерело в ГУР, на захищеному складі зокрема зберігався піроксиліновий порох (бездимний порох, що використовується у боєприпасах стрілецького озброєння, артилерійських систем та окремих ракетних двигунах). За повідомленнями у місцевих пабліках, тамтешні мешканці чули гучні вибухи, а за тим до місця події направилися пожежні машини та карети швидкої допомоги.

В ГУР МО зазначають, що робота з нейтралізації ворожого ВПК триватиме й надалі на всій території так званої росії та поза нею.

Доповнення

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили про "нічний гуркіт" у тимчасово окупованому Криму і що бійці ГУР уразили російську РЛС

Анна Мурашко

Війна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Крим