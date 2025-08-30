ГУР уничтожило склад взрывчатых веществ в тульской области рф - источники
Киев • УНН
Украинская разведка атаковала подземный склад взрывчатых веществ на химическом комбинате в тульской области рф. На складе хранился пироксилиновый порох, местные жители слышали взрывы.
Силами украинской разведки был атакован подземный склад взрывчатых веществ на территории ПАО "Алексинский химический комбинат" в Тульской области РФ. Об этом журналисту УНН сообщили источники.
В ночь на 30 августа силами Главного управления разведки Украины был атакован подземный склад взрывчатых веществ на территории ПАО "Алексинский химический комбинат" в г. Алексин, Тульская обл., РФ
Как сообщает источник в ГУР, на защищенном складе в частности хранился пироксилиновый порох (бездымный порох, используемый в боеприпасах стрелкового вооружения, артиллерийских систем и отдельных ракетных двигателях). По сообщениям в местных пабликах, тамошние жители слышали громкие взрывы, а затем к месту происшествия направились пожарные машины и кареты скорой помощи.
В ГУР МО отмечают, что работа по нейтрализации вражеского ВПК будет продолжаться и в дальнейшем на всей территории так называемой России и за ее пределами.
Дополнение
В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили о "ночном грохоте" во временно оккупированном Крыму и что бойцы ГУР поразили российскую РЛС