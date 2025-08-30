$41.260.00
Эксклюзив
13:06 • 16 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
11:04 • 18268 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
10:36 • 38393 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
09:58 • 132621 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
09:24 • 68076 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
09:15 • 59326 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 81592 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 241011 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 199384 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 96364 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
ГУР уничтожило склад взрывчатых веществ в тульской области рф - источники

Киев • УНН

 • 1284 просмотра

Украинская разведка атаковала подземный склад взрывчатых веществ на химическом комбинате в тульской области рф. На складе хранился пироксилиновый порох, местные жители слышали взрывы.

ГУР уничтожило склад взрывчатых веществ в тульской области рф - источники

Силами украинской разведки был атакован подземный склад взрывчатых веществ на территории ПАО "Алексинский химический комбинат" в Тульской области РФ. Об этом журналисту УНН сообщили источники.

В ночь на 30 августа силами Главного управления разведки Украины был атакован подземный склад взрывчатых веществ на территории ПАО "Алексинский химический комбинат" в г. Алексин, Тульская обл., РФ

- сообщил собеседник.

Как сообщает источник в ГУР, на защищенном складе в частности хранился пироксилиновый порох (бездымный порох, используемый в боеприпасах стрелкового вооружения, артиллерийских систем и отдельных ракетных двигателях). По сообщениям в местных пабликах, тамошние жители слышали громкие взрывы, а затем к месту происшествия направились пожарные машины и кареты скорой помощи.

В ГУР МО отмечают, что работа по нейтрализации вражеского ВПК будет продолжаться и в дальнейшем на всей территории так называемой России и за ее пределами.

Дополнение

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили о "ночном грохоте" во временно оккупированном Крыму и что бойцы ГУР поразили российскую РЛС

Анна Мурашко

Война в Украине
Главное управление разведки Украины
Крым