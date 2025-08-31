$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 22269 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 55955 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 77554 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 93483 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 109247 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 253112 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 111594 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 85360 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 99387 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 321768 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
В Крыму бойцы ГУР в очередной раз уничтожили ряд важных вражеских целей

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Бойцы подразделения ГУР "Призраки" уничтожили РЛК "Утес-Т", радиотелескоп РТ-70 и другие цели в оккупированном Крыму. Демилитаризация полуострова продолжается.

В Крыму бойцы ГУР в очередной раз уничтожили ряд важных вражеских целей

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины из подразделения "Призраки" в очередной раз уничтожили ряд важных целей российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу ГУР в Telegram.

Подробности

Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжают системный процесс уничтожения системы ПВО российских оккупационных войск в Крыму

 - говорится в сообщении.

Очередной свежий перечень пораженных дорогостоящих целей:

  • РЛК “Утес-Т”;
    • Радиотелескоп РТ-70;
      • Комплекс “ГЛОНАСС” в куполе;
        • БРЛС МР-10М1 “Мыс” М1;
          • РЛС 96Л6-АП из состава ЗРК С-400.

            Демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается

            - отметили в ГУР.

            Дополнение

            Украинская разведка атаковала подземный склад взрывчатых веществ на химическом комбинате в тульской области рф. На складе хранился пироксилиновый порох, местные жители слышали взрывы.

            Спецназовцы ГУР МО Украины ночью 28 августа 2025 года поразили российский радиолокационный комплекс 91Н6Е из состава С-400 "Триумф" во временно оккупированном Крыму. Демилитаризация полуострова продолжается, вражеский "Триумф" "ослеп".

            Павел Зинченко

            Война в Украине
            Главное управление разведки Украины
            Ракетная система С-400
            Крым