В Крыму бойцы ГУР в очередной раз уничтожили ряд важных вражеских целей
Киев • УНН
Бойцы подразделения ГУР "Призраки" уничтожили РЛК "Утес-Т", радиотелескоп РТ-70 и другие цели в оккупированном Крыму. Демилитаризация полуострова продолжается.
Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины из подразделения "Призраки" в очередной раз уничтожили ряд важных целей российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу ГУР в Telegram.
Подробности
Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжают системный процесс уничтожения системы ПВО российских оккупационных войск в Крыму
Очередной свежий перечень пораженных дорогостоящих целей:
- РЛК “Утес-Т”;
- Радиотелескоп РТ-70;
- Комплекс “ГЛОНАСС” в куполе;
- БРЛС МР-10М1 “Мыс” М1;
- РЛС 96Л6-АП из состава ЗРК С-400.
Демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается
Дополнение
Украинская разведка атаковала подземный склад взрывчатых веществ на химическом комбинате в тульской области рф. На складе хранился пироксилиновый порох, местные жители слышали взрывы.
Спецназовцы ГУР МО Украины ночью 28 августа 2025 года поразили российский радиолокационный комплекс 91Н6Е из состава С-400 "Триумф" во временно оккупированном Крыму. Демилитаризация полуострова продолжается, вражеский "Триумф" "ослеп".