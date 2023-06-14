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У Криму після підриву дамби води не буде щонайменше рік - Укргідроенерго

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Через підрив Каховської ГЕС вода до нині тимчасово окупованого Криму не надходитиме мінімум рік. Про це повідомив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі одного з телеканалів, пише УНН.

У Криму після підриву дамби води не буде щонайменше рік - Укргідроенерго

Деталі

Як пояснив генеральний директор Укргідроенерго, швидко відновити подачу воду після деокупації півострова теж буде неможливо.

Окрім цього, від нестачі водопостачання потерпатимуть Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська і Миколаївська області.

Цитата

«Сподіваємось, спрацювання Каховського водосховища зупиниться на відмітці 6-7 метрів. Лише за таким сценарієм ми можемо через рік в разі деокупації і після паводку дійти до рівня 12,7 метра, щоб в першу чергу забезпечити наші регіони питною і технічною водою», - зазначив Сирота.

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Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Після підриву росіянами Каховської ГЕС у тимчасово окупованому Криму виникли серйозні проблеми з водопостачанням. Окупаційна влада рішень щодо розв'язання проблеми станом на 11 червня не ухвалювала, повідомляли у Центрі національного спротиву.

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