У Криму після підриву дамби води не буде щонайменше рік - Укргідроенерго
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Через підрив Каховської ГЕС вода до нині тимчасово окупованого Криму не надходитиме мінімум рік. Про це повідомив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі одного з телеканалів, пише УНН.
Деталі
Як пояснив генеральний директор Укргідроенерго, швидко відновити подачу воду після деокупації півострова теж буде неможливо.
Окрім цього, від нестачі водопостачання потерпатимуть Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська і Миколаївська області.
Цитата
«Сподіваємось, спрацювання Каховського водосховища зупиниться на відмітці 6-7 метрів. Лише за таким сценарієм ми можемо через рік в разі деокупації і після паводку дійти до рівня 12,7 метра, щоб в першу чергу забезпечити наші регіони питною і технічною водою», - зазначив Сирота.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Радник мера Маріуполя показав як виглядає акваторія біля головної станції Північно-Кримського каналу
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Відкрито кримінальне провадження про екоцид.
Після підриву росіянами Каховської ГЕС у тимчасово окупованому Криму виникли серйозні проблеми з водопостачанням. Окупаційна влада рішень щодо розв'язання проблеми станом на 11 червня не ухвалювала, повідомляли у Центрі національного спротиву.