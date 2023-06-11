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ЦНС: Окупанти в Криму не знають, як розв'язати проблему з водопостачанням через теракт на ГЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Після підриву росіянами Каховської ГЕС у тимчасово окупованому Криму виникли серйозні проблеми з водопостачанням. Окупаційна влада рішень щодо розв'язання проблеми ще не приймала. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

ЦНС: Окупанти в Криму не знають, як розв'язати проблему з водопостачанням через теракт на ГЕС

Деталі 

Московські куратори дали вказівку керівнику окупаційної адміністрації півострова аксьнову щодо замовчування критичної ситуації. 

Чіткого плану того, як розв'язувати проблему із забезпеченням прісною водою мешканців півострова окупанти не мають. Тому ТОТ АР Крим окупаційна адміністрація намагається уникати широкого висвітлення ситуації із руйнуванням дамби Каховської ГЕС та його впливу на постачання води на півострів північнокримським каналом. В контексті цього, ворог намагається не допустити паніки серед місцевого населення, зокрема, висвітлення злочинних дій російської армії.

Замість роботи в плані інфраструктурному, росіяни вкотре дотримуються своїх пропагандистських методів.

Такі дії на ТОТ Криму вказують на те, що росіяни мають сумніви щодо можливостей втримати півострів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЦНС: Росіяни планують «евакуацію» з півночі Криму

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