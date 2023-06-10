ЦНС: Росіяни планують «евакуацію» з півночі Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Окупанти проводять заходи з підготовки переміщення населення та викрадення матеріально-культурних цінностей. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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Росіяни віддали розпорядження окупаційним адміністраціям на півночі тимчасово окупованого півострова щодо підготовки «евакуації».
Відтак були віддані розпорядження щодо списку населення на примусову «евакуацію» вглиб півострова або на територію рф. Зокрема, за інформацією від кримського підпілля, відповідна підготовка вже відбулась у м. Армянськ.
Першочергово вивезуть представників окупаційних адміністрацій та їхні сім’ї, також техніку та документи. Водночас росіяни вимагають списки матеріально-культурних цінностей, які вони планують викрасти до рф.
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