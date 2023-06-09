ЦНС: окупанти змушують батьків на ТОТ прийняти зміни в освітньому процесі своїх дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Окупанти на тимчасово окупованих територіях намагаються змусити батьків місцевих учнів прийняти зміни в освітньому процесі. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.
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Так, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області колаборанти з підконтрольних окупантам закладів "середньої освіти" чинять тиск на батьків учнів середніх навчальних закладів з метою обов’язкової реєстрації на російській освітній платформі "сферум".
Зазначається, що особливістю такого задуму є те, що користуватися даною платформою можливо лише при наявності облікового запису у соціальній мережі "Вконтакте".
"Фактично дана російська "освітня" інтернет-платформа призначена для проведення дистанційного навчання з доступом до так званих "навчальних" матеріалів, які вже затверджені окупаційним міністерством освіти. Це черговий крок з боку окупантів стосовно намагання переорієнтувати освітній процес під свій лад", - наголосили в ЦНС.
Там також підкреслили, що за наявною інформацією, станом на поточний місяць переважна більшість батьків місцевих учнів не пройшли та не мають наміру проходити реєстрацію на даній платформі, оскільки не сприймають ворожі стандарти, особливо які стосуються змін в освітньому процесі.
Нагадаємо
У ЦНС повідомляли, що росіяни агітують населення тимчасово окупованих територій України до участі у війні.