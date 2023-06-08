ЦНС: окупанти агітують населення ТОТ до участі у війні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Росіяни агітують населення тимчасово окупованих територій України до участі у війні. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.
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Так, за інформацією, отриманою від мережі руху опору на тимчасово окупованих територіях України, окупаційні адміністрації продовжують здійснювати заходи спрямовані на інтеграцію цих земель до соціально-політичного простору рф.
Зокрема, повідомляється, що на окупованих територіях Донецької, Запорізької, а також Херсонської областей, відбулись церемонії відкриття регіональних філій російського державного фонду "защитники отечества", діяльність якого спрямована на підтримку та заохочення населення до участі у так званій "сво".
У Центрі національного спротиву зауважують, що дана організація фінансується напряму з державного бюджету рф, курується персонально головою уряду рф мішустіним , а також спеціальними службами, у зв’язку із чим керівники даного фонду мають необмежені повноваження та широкі сфери впливу.
Нагадаємо
У ЦНС повідомляли, що росіяни намагаються потрапити на правий берег Херсонської області під виглядом цивільних, що евакуюються після підриву Каховської ГЕС.