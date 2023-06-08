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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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ЦНС: оккупанты агитируют население ВОТ к участию в войне

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 июня. УНН. Россияне агитируют население временно оккупированных территорий Украины к участию в войне. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.

ЦНС: оккупанты агитируют население ВОТ к участию в войне

Детали

Так, по информации, полученной от сети движения сопротивления на временно оккупированных территориях Украины, оккупационные администрации продолжают осуществлять мероприятия, направленные на интеграцию этих земель в социально-политическое пространство рф.

В частности, сообщается, что на оккупированных территориях Донецкой, Запорожской, а также Херсонской областей, состоялись церемонии открытия региональных филиалов российского государственного фонда "защитники отечества", деятельность которого направлена на поддержку и поощрение населения к участию в так называемой "сво".

В Центре национального сопротивления отмечают, что данная организация финансируется напрямую из государственного бюджета рф, курируется персонально главой правительства рф мишустиным, а также специальными службами, в связи с чем руководители данного фонда имеют неограниченные полномочия и широкие сферы влияния.

Напомним

В ЦНС сообщали, что россияне пытаются попасть на правый берег Херсонской области под видом гражданских, эвакуирующихся после подрыва Каховской ГЭС.

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