ЦНС: окупанти намагаються потрапити на правий берег Херсонщини під виглядом цивільних, що евакуюються
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Росіяни намагаються потрапити на правий берег Херсонської області під виглядом цивільних, що евакуюються після підриву Каховської ГЕС. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.
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Так, повідомляється, що російські військові переодягаються в цивільний одяг і намагаються "змішатись" з місцевим населенням, яке евакуюється на правий берег Дніпра.
У ЦНС зазначають, що таким чином окупанти планують використати підрив Каховської ГЕС для того, щоб закинути свої диверсійно-розвідувальні групи на звільнені території Херсонської області.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині.
Представники партизанського руху українців та кримських татар "Атеш", заявили, що Каховську ГЕС підірвали бійці 1 батальйону 205-ї мотострілецької бригади армії рф з міста будьонновськ ставропольського краю.
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