ЦНС: оккупанты пытаются попасть на правый берег Херсонщины под видом эвакуирующихся гражданских

Детали

Так, сообщается, что российские военные переодеваются в гражданскую одежду и пытаются "смешаться" с местным населением, которое эвакуируется на правый берег Днепра.

В ЦНС отмечают, что таким образом оккупанты планируют использовать подрыв Каховской ГЭС для того, чтобы забросить свои диверсионно-разведывательные группы на освобожденные территории Херсонской области.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине.

Представители партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш", заявили, что Каховскую ГЭС взорвали бойцы 1 батальона 205-й мотострелковой бригады армии рф из города буденновск ставропольского края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подрыв дамбы Каховской ГЭС: на Херсонщине продолжается эвакуация, станция исчезает под водой, что еще известно на данный момент