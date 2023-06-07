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ЦНС: оккупанты пытаются попасть на правый берег Херсонщины под видом эвакуирующихся гражданских

Киев • УНН

 • 397268 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Россияне пытаются попасть на правый берег Херсонской области под видом гражданских, которые эвакуируются после подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.

ЦНС: оккупанты пытаются попасть на правый берег Херсонщины под видом эвакуирующихся гражданских

Детали

Так, сообщается, что российские военные переодеваются в гражданскую одежду и пытаются "смешаться" с местным населением, которое эвакуируется на правый берег Днепра.

В ЦНС отмечают, что таким образом оккупанты планируют использовать подрыв Каховской ГЭС для того, чтобы забросить свои диверсионно-разведывательные группы на освобожденные территории Херсонской области.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине.

Представители партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш", заявили, что Каховскую ГЭС взорвали бойцы 1 батальона 205-й мотострелковой бригады армии рф из города буденновск ставропольского края.

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