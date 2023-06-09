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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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ЦНС: оккупанты заставляют родителей на ВОТ принять изменения в образовательном процессе своих детей

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 июня. УНН. Оккупанты на временно оккупированных территориях пытаются заставить родителей местных учеников принять изменения в образовательном процессе. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.

ЦНС: оккупанты заставляют родителей на ВОТ принять изменения в образовательном процессе своих детей

Детали

Так, на временно оккупированных территориях Запорожской области коллаборационисты из подконтрольных оккупантам учреждений "среднего образования" оказывают давление на родителей учащихся средних учебных заведений с целью обязательной регистрации на российской образовательной платформе "сферум".

Отмечается, что особенностью такого замысла является то, что пользоваться данной платформой возможно только при наличии учетной записи в социальной сети "Вконтакте".

"Фактически данная российская "образовательная" интернет-платформа предназначена для проведения дистанционного обучения с доступом к так называемым "учебным" материалам, которые уже утверждены оккупационным министерством образования. Это очередной шаг со стороны оккупантов относительно попытки переориентировать образовательный процесс под свой лад", - отметили в ЦНС.

Там также подчеркнули, что по имеющейся информации, по состоянию на текущий месяц подавляющее большинство родителей местных учеников не прошли и не намерены проходить регистрацию на данной платформе, поскольку не воспринимают вражеские стандарты, особенно касающиеся изменений в образовательном процессе.

Напомним

В ЦНС сообщали, что россияне агитируют население временно оккупированных территорий Украины к участию в войне.

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