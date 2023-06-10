ЦНС: Россияне планируют «эвакуацию» с севера Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Оккупанты проводят мероприятия по подготовке перемещения населения и похищения материально-культурных ценностей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Россияне отдали распоряжение оккупационным администрациям на севере временно оккупированного полуострова по подготовке «эвакуации».
Поэтому были отданы распоряжения по списку населения на принудительную «эвакуацию» вглубь полуострова или на территорию рф. В частности, по информации от крымского подполья, соответствующая подготовка уже состоялась в г. Армянск.
В первую очередь вывезут представителей оккупационных администраций и их семьи, а также технику и документы. В то же время россияне требуют списки материально-культурных ценностей, которые они планируют похитить в рф.
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