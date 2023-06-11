Детали

Московские кураторы дали указание руководителю оккупационной администрации полуострова аксенову по замалчиванию критической ситуации.

Четкого плана того, как решать проблему с обеспечением пресной водой жителей полуострова оккупанты не имеют. Поэтому ТОТ АР Крым оккупационная администрация пытается избегать широкого освещения ситуации с разрушением дамбы Каховской ГЭС и его влияния на поставки воды на полуостров по северокрымскому каналу. В контексте этого, враг пытается не допустить паники среди местного населения, в частности, освещение преступных действий российской армии.

Вместо работы в плане инфраструктурном, россияне в очередной раз придерживаются своих пропагандистских методов.

Такие действия на ВОТ Крыма указывают на то, что россияне сомневаются в возможностях удержать полуостров.

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