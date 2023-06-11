ЦНС: Оккупанты в Крыму не знают, как решить проблему с водоснабжением из-за теракта на ГЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. После подрыва россиянами Каховской ГЭС во временно оккупированном Крыму возникли серьезные проблемы с водоснабжением. Оккупационные власти решений по решению проблемы еще не принимали. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Московские кураторы дали указание руководителю оккупационной администрации полуострова аксенову по замалчиванию критической ситуации.
Четкого плана того, как решать проблему с обеспечением пресной водой жителей полуострова оккупанты не имеют. Поэтому ТОТ АР Крым оккупационная администрация пытается избегать широкого освещения ситуации с разрушением дамбы Каховской ГЭС и его влияния на поставки воды на полуостров по северокрымскому каналу. В контексте этого, враг пытается не допустить паники среди местного населения, в частности, освещение преступных действий российской армии.
Вместо работы в плане инфраструктурном, россияне в очередной раз придерживаются своих пропагандистских методов.
Такие действия на ВОТ Крыма указывают на то, что россияне сомневаются в возможностях удержать полуостров.
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