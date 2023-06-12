Радник мера Маріуполя показав як виглядає акваторія біля головної станції Північно-Кримського каналу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своїй сторінці Telegram опублікував відео як зараз виглядає акваторія каховського водосховища біля головної станції Північно-Кримського каналу у порівнянні з березнем цього року, передає УНН.
Цитата
"Вигляд на Каховське водосховище біля головної станції Північно-Кримського каналу. Березень 2023 проти червня 2023.
Через підрив росіянами дамби, кримчани тепер будуть без води. Такий шлях …",- прокоментував відео Андрющенко.
Доповнення
У звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих зазначається, що руйнування Каховської дамби, ймовірно, суттєво вплинуло на основне джерело постачання прісної води в окупованому Криму та на півдні Херсонської області. Вода незабаром перестане надходити до Криму.
Окупаційна влада рішень щодо розв'язання проблеми ще не приймала. Московські куратори дали вказівку керівнику окупаційної адміністрації півострова аксьонову щодо замовчування критичної ситуації. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
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